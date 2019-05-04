На Украине перед приходом Зеленского произошла еще одна отставка

Председатель национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко подал в отставку; он сложил полномочия досрочно.

Текст его заявления опубликован на сайте ведомства. Артеменко отметил, что срок его полномочий завершается в июле, однако уже сейчас, за два месяца до его окончания, он принял решение уйти в отставку и оставить должность.

Артеменко признался, что уходит по собственному желания из-за усталости и «ежедневного стресса». Кроме того, он сообщил, что получил предложение перейти на другую работу.

На сайте главы украинского государства сообщается, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Артеменко.

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Напомним, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины считает своей целью «ограничение российского влияния» в стране. Именно это ведомство принимает решения о запрете фильмов, книг и других произведений культуры. Так, в феврале нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания Украины запретил телеканал из-за того, что там транслировались российские фильмы. Кроме того, совет не раз выносил предупреждения и штрафовал медийные организации Украины, в частности, за использование в эфире русского языка.

Артеменко ранее критиковали из-за давления на СМИ и ущемления свободы слова. Он занимал должность главы нацсовета с 2014 года.

Серия отставок на Украине началась на следующий день после второго тура президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский. Так, в этот день уволились сразу два украинских губернатора.

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