На Украине уволился второй за сутки губернатор

Председатель Николаевской областной государственной администрации Украины Алексей Савченко написал заявление об уходе в отставку, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя обладминистрации.

Отмечается, что Савченко собирается в понедельник лично отдать заявление в администрацию президента, сообщают «Украинские новости».

Он был назначен на должность губернатора Николаевской области в октябре 2016 года.

Это вторая отставка губернатора на Украине за сутки. Ранее в понедельник объявил об уходе с поста губернатора глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка. Он не объяснил причин ухода.

Львовская область стала единственной, где на выборах победил действующий президент Петр Порошенко.

Добавим, что Порошенко в преддверии второго тура уволил сразу несколько губернаторов, где он получил невысокий уровень поддержки.

В воскресенье, 21 апреля, во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей.