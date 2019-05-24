Российская оборонка обещала учитывать появление космических войск США

Ученые Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого в своих разработках учитывают скорое появление космических войск США, сообщил замначальника академии Роман Ногин.

«Наши ученые исследуют изменения и военно-политической обстановки, и соответствующие расклады на оперативно-стратегических направлениях, и изменения, которые грядут в связи с принятыми решениями США», – заявил Ногин в эфире радио «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Он добавил, что по их сведениям, главой Пентагона, скорее всего, назначат Патрика Шанахана, на данный момент исполняющего обязанности министра обороны.

«Он является специалистом Boeing, который 30 лет работал в том числе на исследования возможностей лазерного оружия и противоракетной обороны. Мы эти все эти вопросы учитываем», – уточнил ногин.

В январе Россия заявила о планах США использовать космос для боевых операций. В феврале Белый дом сообщил, что американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил Соединенных Штатов.

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