Российская оборонка обещала учитывать появление космических войск США

Взгляд
24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:48  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
Перейти а раздел…

Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

Защитники ДНР и ЛНР завоевали уважение со стороны украинских политиковФото: Geovien So/Barcroft Media/ТАСС
Украинский генералитет провел ловкий маневр, призванный обмануть собственного нового главнокомандующего Зеленского. Перед своей отставкой бывший начальник генштаба Муженко приказал провести опрос военных «относительно возможных переговоров с ЛНР/ДНР», но новый начальник генштаба отменил это социсследование. В Донецке и Луганске напомнили Зеленскому, что счетчик артобстрелов мирных сограждан уже пошел от его лица. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 21 комментарий

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 20 комментариев
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле прокомментировали отставку Мэй
            Гурцкая вступилась за участников скандальной «БДСМ»-вечеринки выпускниковЭксперт назвала причины отставки МэйВ России запретили уличные табло с курсами валютСбербанк решил проблему с мошенничеством через незавершенные операции в банкоматах
            Мадрид заявил об угрозе для ЕС со стороны РоссииЭксперт объяснил назначение послом Германии в России разведчикаПоявилось видео из самолета, где пассажир устроил дебош и умерБритания отказалась выполнять решение ГА ООН по архипелагу Чагос
            Медведчук: Не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с РоссиейОбвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на угрозы и унижения от ФСБВ Ленинградской области граждане Узбекистана изнасиловали пенсионеркуЗапретившего песню «Темная ночь» главу польского музея потребовали уволить

            Главная тема


            Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

            шаблон поведения


            Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС

            раскол европы


            Первые итоги выборов в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

            «чего ожидала?»


            Пушков объяснил отказ Нуланд в российской визе

            Видео

            партия Зеленского


            Во что превратят Украину либертарианцы

            архипелаг Чагос


            Британию и США унизили в Индийском океане

            уличные бои


            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Актер Коломойского


            Андрей Бабицкий: Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Спецслужбы и общество


            Ирина Алкснис: Терроризму в России сломан хребет

            Жертвы психотренингов


            Сергей Худиев: Берегите мозг от взлома

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            Российская оборонка обещала учитывать появление космических войск США

            24 мая 2019, 13:33

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Ученые Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого в своих разработках учитывают скорое появление космических войск США, сообщил замначальника академии Роман Ногин.

            «Наши ученые исследуют изменения и военно-политической обстановки, и соответствующие расклады на оперативно-стратегических направлениях, и изменения, которые грядут в связи с принятыми решениями США», – заявил Ногин в эфире радио «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

            Он добавил, что по их сведениям, главой Пентагона, скорее всего, назначат Патрика Шанахана, на данный момент исполняющего обязанности министра обороны.

            «Он является специалистом Boeing, который 30 лет работал в том числе на исследования возможностей лазерного оружия и противоракетной обороны. Мы эти все эти вопросы учитываем», – уточнил ногин.

            В январе Россия заявила о планах США использовать космос для боевых операций. В феврале Белый дом сообщил, что американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил Соединенных Штатов.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............