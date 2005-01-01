Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Белый дом распространил подписанный главой американского государства Дональдом Трампом меморандум о создании Космических сил США.

В документье сказано, что космические системы США всегда превосходили системы потенциальных противников, но последние «продвигают собственный космический потенциал» и развивают возможности, которые могут помешать США «использовать космос во время кризиса и конфликта».

Космические силы станут шестым родом войск США и будут созданы под эгидой министерства ВВС, передает РИА «Новости».

Военное ведомство США должно разработать юридическое обоснование создания Космических сил, целями которых являются защита американских интересов в космосе, «отражение агрессии» и «проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос».