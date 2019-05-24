В ЮВО дали разъяснения по поводу новой должности в армии

Введенная должность главного сержанта является экспериментом командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова, пояснил глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.

«Главный сержант – это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих», – рассказал представитель ЮВО, передает РИА «Новости».

Он добавил, что введение этой должности является экспериментом, который проводится по решению командующего ЮВО. Задачей эксперимента является повышение авторитета сержантского состава, укрепление правопорядка и дисциплины.

Ранее Дворников объяснял, что военнослужащий в должности главного сержанта будет способен заменять на время офицера и обеспечивать лучшую боевую подготовку в подразделениях.

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