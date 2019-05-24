Греф попросил акционеров критиковать Сбербанк за «косяки»

Во время выступления на годовом собрании акционеров глава Сбербанка Герман Греф попросил их критиковать банк недоработки, так как «косяков», по его словам, еще много.

«Я вас призываю не стесняться в критике нас. Пожалуйста, критикуйте, потому что для нас критика – это источник нашего дальнейшего развития. И если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит, мы должны об этом знать, должны исправлять. Мы косячим еще много. И правда заключается в том, что раньше мы еще болезненно реагировали и долго реагировали. Это в основном происходило из-за того, что этих косяков столько, что мы не успеваем качественно реагировать на все», – заявил глава Сбербанка.

«Но сейчас все-таки косяков стало значительно меньше. И это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов, или, упаси господь бог, на критику акционеров. Мы должны каждое такое обращение отрабатывать», – добавил Греф.

По его словам, Сбербанк иногда заслуживает жесткие оценки или раздражение клиентов, так как им не нравятся отписки в ответ на обращения, передает ТАСС.

«Такое бывает частенько. Я сам читаю потом, что мы написали клиенту, он мне присылает, там такие-сякие и бюрократы, и все на свете, я бьюсь с вами несколько месяцев, посмотрите, что вы написали. Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ – я ничего не понимаю, что мы ему написали. И приходится извиняться», – продолжил глава банка.

При этом Греф отметил, что Сбербанк работает над тем, чтобы ответы на клиентские жалобы не были формальными. Он обратился к председателям территориальных банков с просьбой обращать на это особое внимание, «потому что бюрократический язык – это убийство».

«Надо себя ставить на место клиента, и тогда ты почувствуешь, какие у тебя чувства, когда ты получишь такую отписку. Поэтому мы не только не боимся критики, мы ее провоцируем. Критикуйте нас, пишите нам. Хорошо, когда нас критикуют директора или акционеры. Хуже, когда клиенты», – резюмировал глава Сбербанка.

РИА «Новости» сообщает, что акционеры банка переизбрали Грефа на четвертый срок. Таким образом, его полномочия продляются еще на четыре года.

Греф неоднократно говорил, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. На прошлой неделе он также сказал, что планирует заняться технологическим предпринимательством после того, как покинет банк. При этом он подчеркнул, что вернется в правительство лишь в случае крайней необходимости.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ России: в его собственности – 52,32% обыкновенных акций банка и 50% плюс еще одна акция – в уставном капитале.