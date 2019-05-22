Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ

В среду правительство Украины проголосовало за выход из ряда соглашений в рамках СНГ.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что «утверждено постановление «О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», передает ТАСС.

Принятым в среду решением прекращено действие протокола об унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанного в 1992 году, соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбе с нарушениями в этой сфере от 1999 года, а также соглашения о сотрудничестве с налоговыми преступлениями (2005 год).

Эти международные договоры, по мнению правительства Украины, утратили практическое значение, так как в стране действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.

В мае бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Политолог Богдан Безпалько рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ.