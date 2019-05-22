Парубий намекнул Зеленскому на «горящие шины» Майдана

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил своих подписчиков в соцсети «принюхаться», заявив, что чует «запах горящих шин».

«Вы думаете, что в воздухе запах реванша – принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» – написал политик в Twitter.

В понедельник в ходе инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. В ответ председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает Конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

После этого Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Напомним, участники украинского майдана в 2014 году жгли шины и перекрывали движение по улицам правительственного квартала Киева.