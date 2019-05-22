В Уфе ввели карантин из-за бешеного барсука

После нападения бешеного барсука в магазине на жителей Уфы, на нескольких улицах Октябрьского района города ветеринары ввели карантин, сообщил представитель управления ветеринарии Башкирии.

По его словам, инцидент случился в начале мая. В настоящее время все пострадавшие проходят профилактическое лечение, передает РИА «Новости».

«В подсобном помещении магазина появился барсук, он напал на людей. Приехавшие ветеринары обследовали животное и установили у него бешенство. Животное было уничтожено, магазин и территория вокруг здания были обработаны санитарами», – рассказал представитель управления ветеринарии.

Он добавил, что для предотвращения распространения бешенства среди животных карантин вводят на участке, который ограничен улицами Лесотехникума, Российская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.

«На этой территории запрещено устраивать выставки животных, нельзя вывозить за пределы карантинной территории домашних кошек и собак, также нельзя отлавливать диких животных», – сообщается в указе управления.

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