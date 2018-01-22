Бешеная собака в Белгородской области покусала 17 человек

В Белгородской области 17 человек, в том числе девять детей, пострадали от нападений бешеной собаки, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Патологический материал для исследования на бешенство в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию поступил в воскресенье с пометкой «срочно», передает РИА «Новости».

«По словам доставивших пробу работников Шебекинской ветлаборатории, от этого бродячего животного в Шебекино по улице 50 лет Октября пострадали 17 человек, в том числе девять детей», – заявили в ведомстве, добавив, что диагноз «бешенство» подтвердился.

С начала года это уже 15-й случай бешенства в регионе. В 2017 году в Белгородской области лабораторно подтвердили 130 случаев бешенства.