В Китае оценили российские системы РЭБ

Китайское интернет-издание Sohu оценило российские системы радиоэлектронный борьбы, подчеркнув, что они «способны изменить ход войны».

Портал отмечает, что ни один из комплексов РЭБ не «засветился» во время недавнего парада Победы. По мнению журналистов, информация о таком типе вооружений специально не афишируется, поскольку именно эти системы могут сыграть решающую роль в современной войне, передает РИА «Новости».

«Эти «невидимые убийцы» хоть и обладают огромной мощностью, на вид весьма неприглядны. Парад рассчитан на визуальное восприятие, и боевые самолеты, танки, ровный строй стотонных пусковых установок баллистических ракет лучше внушают зрителям ощущение армейской мощи. Если же на параде появятся средства РЭБ с радарами и антеннами, их никто не заметит», – говорится в статье.

В качестве примера издание приводит комплекс «Мурманск-БН». Система предназначена для ведения постоянной радиолокационной разведки и способна подавлять связь противника в радиусе до 2 тыс. километров. Утверждается, что этот комплекс способен изменить ход войны, при этом ни одной фотографии, показывающей его целиком, опубликовано не было.

У высокотехнологичных армий западных стран такие возможности вызывают особые опасения, подчеркивает издание. Так, в ходе учений в армии США осознали, что боевая группа пехотной бригады без спецсвязи и электронного оборудования полностью теряет боеспособность.

«Если обе стороны попадут под влияние помех, созданных средствами РЭБ, у менее зависимой от электронно-информационных технологий российской армии окажется больше шансов», –заключает издание.

В прошлом году в НАТО подтвердили, что инфраструктура тактической связи Альянса уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому альянс намерен в будущем году искать способы защитить свои средства коммуникации.

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