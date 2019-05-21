Губерниев предложил обнажиться российским биатлонистам

Известный спортивный комментатор опубликовал фотографию мужской сборной Швейцарии по биатлону, которая сфотографировалась в обнаженном виде, и предложил российским спортсменам последовать их примеру.

«Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вюрст, как в духе «Евровидения» блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды! Бенджамин Вегер и компания не подвели! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России», – написал он в своем Instagram.

Он приложил к записи фотографию обнаженных швейцарских биатлонистов, которые прикрываются велосипедными шлемами.