Савченко выразила готовность помочь Зеленскому

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сказала, что готова помочь президенту Владимиру Зеленскому, если он будет «держать марку».

«Он сделал все правильно, сделал все в своем стиле. Я считаю, что если он будет держать дальше марку и достигать результатов, то мы ему поможем», – заявила Савченко в эфире телеканала «112», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что слова Зеленского на инаугурации были точными и искренними. По ее словам, президенту удалось удивить «мировое сообщество». Также Савченко отметила, что была удивлена, увидев «несчастные» лица депутатов и президентов.

В понедельник Зеленский официально вступил в должность президента Украины и объявил о роспуске Верховной рады, призвав уволить ряд министров и руководителей ведомств. Также он предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.

Российские журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД