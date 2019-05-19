Мужчина избил пенсионерку в храме в центре Москвы

В отношении мужчины, напавшего на пенсионерку в московском храме, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Уточняется, что нападение произошло в Храме князя Владимира в Старых Садех 16 мая, однако известно о нем стало только в воскресенье.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружена женщина 1952 года рождения, которая с травмами госпитализирована в медучреждение», – передает ТАСС сообщение главка.

Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, перелом левой плечевой кости.

По подозрению в нападении на женщину задержан мужчина 1983 года рождения, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Нападавшему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В январе 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны в Ставропольском крае умерла после разбойного нападения.