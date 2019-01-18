Ветеран ВОВ умерла после разбойного нападения на Ставрополье

В Ставропольском крае идет розыск участников разбойного нападения на 97-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, которая умерла в больнице, сообщает региональный СУ СК.

«В селе Курсавке вечером 10 января текущего года предположительно двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины – ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись», – сообщается на сайте ведомства.

Женщину госпитализировали в больницу, но через двое суток от полученных травм пенсионерка умерла.

СУ СК региона возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 162 «Разбой» и после гибели ветерана дополнительно квалифицировал его по ч. 4 ст. 111 УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование поручено отделу по особо важным делам аппарата ведомства.

«В настоящее время следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и оперативников принимает исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств преступления и задержанию причастных к нему лиц. Ход расследования лично контролирует руководитель СУ СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов», – отмечается в сообщении.