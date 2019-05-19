В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

В городе Такамацу умер японец Масао Мацумомто, проживший вместе со своей женой Мияко 81 год и 201 день; супружеская пара считалась старейшей в мире, сообщило Киодо.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. Совокупный возраст супругов превышал 210 лет, передает ТАСС.

Масао и Мияко родились в юго-западной префектуре Оита. За время брака у них родилось пять дочерей. Также у пары 13 внуков и 25 правнуков.

Напомним, 20 января в Японии умер самый старый мужчина на Земле.