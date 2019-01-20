Умер самый старый мужчина на Земле

Признанный старейшим мужчиной на Земле житель северного японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака умер в воскресенье в возрасте 113 лет, сообщило агентство Киодо.

Он умер в своем доме в поселке Асеро, передает ТАСС.

Нонака родился в 1905 году, в последние годы жил у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо, где его потомки управляют небольшим отелем.

При этом в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал только 30-е место, так как все позиции перед ним занимают женщины.