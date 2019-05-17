Стало известно о скорой отставке глав всех регионов Украины

Главы всех областных государственных администраций (ОГА) Украины могут в ближайшее время подать в отставку, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«По имеющимся сведениям, в настоящее время все главы ОГА находятся в администрации президента, проводятся консультации по этому вопросу», – говорится в сообщении портала Depo.ua.

В то же время портал «Страна.ua» сообщает, что в отставку собрался уйти и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов начал работать с 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата. До этого Турчинов был нардепом от партии «Батькивщина», а в 2005 году – главой Службы безопасности.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева, а 16 мая подал в отставку заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.