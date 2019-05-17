Минспорта решило помочь кубинским бейсболистам получить гражданство России

Министр спорта Павел Колобков заявил, что ведомство окажет содействие кубинским бейсболистам в получении российского гражданства.

В частности, в состав национальной сборной России по бейсболу входит кубинец Джуниор Вальенте, передает ТАСС.

«У нас есть определенный порядок, ребята обращаются в миграционную службу. В команде есть несколько кубинцев, они также работают тренерами, помогают нашим ребятам. Они ассимилируются, поэтому их надо поддержать», – заявил Колобков.

В программу Олимпиады-2020 включили пять новых видов спорта. Одним из них стал бейсбол. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.