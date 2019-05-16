Москалькова призвала реформировать ситуацию с применением оружия россиянами

Ситуация с применением оружия гражданским населением требует серьезного реформирования для повышения гарантии от неправомерного использования оружия, заявила уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова.

Комментируя недавний инцидент в казанской школе, Москалькова призвала разобраться, «как попало оружие в руки этого молодого человека, как оно попало в школу, и сделать из этого системные выводы».

«Сегодня нужно подойти к этому вопросу не просто комплексно в отношении человека, который не имел права владеть (оружием), комплексно и в отношении тех, кто имеет право обладать оружием: как они получают справки о состоянии здоровья, характеристики на право приобретения оружия. Все это требует очень серьёзного реформирования, пересмотра с тем, чтобы повысить уровень гарантий людей от неправомерного применения оружия», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Омбудсмен напомнила, что когда шел диалог о легализации оборота оружия, она отмечала, что широкое распространение оборота оружия потребует совершенно новой жесткой системы контроля с тем, чтобы оно не попадало в руки несовершеннолетних, людей, страдающих психическими заболеваниями.

«И этот случай еще раз говорит о том, что нам нужно пересмотреть, в первую очередь, контроль оборота оружия. Второе, если мы разрешили вообще наличие оружие на руках гражданского населения, нужно обучать и перепроверять, как им пользоваться», – подчеркнула она.

Москалькова добавила, что после трагедии в Керчи, совместно с главой Крыма и уполномоченным по правам ребенка в России они предлагали целый пакет документов по совершенствованию системы безопасности в образовательных учреждениях. В частности, охранять их предлагалось профессионалам – вневедомственной охране в составе Росгвардии.

Напомним, 13 мая 17-летний ученик казанской гимназии №7, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. Никто из учеников не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы». Решением суда подросток отправлен под домашний арест.