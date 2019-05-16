«Лукойл» начал эксплуатацию нового месторождения на Балтике

«Лукойл» запустил нефтяное месторождение D41 на шельфе Балтийского моря.

«Лукойл» приступил к промышленной эксплуатации двух скважин на шельфовом месторождении D41 в Балтийском море, строительство которых завершилось 6 февраля и 7 мая 2019 года соответственно», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

Эксплуатация проводится с береговой площадки двумя горизонтальными скважинами.

«Проходка первой скважины составила 7,947 тыс. метров в том числе горизонтального участка – 616 метров. Длина второй скважины – 7,517 тыс. метров, горизонтального участка ствола – 439 метров. Длина пробуренных скважин рекордна для Балтийского моря», – отмечается в сообщении.

Обустройство месторождения с учетом размещения площадки на суше предусматривает «минимально допустимое воздействие на окружающую среду», заверили в компании.

Также за процессом ведется постоянный удаленный мониторинг и проводится изолированный сбор всех возможных отходов.