Минздрав объяснил новый закон о вытрезвителях

Минздрав сообщил, что опьянение граждан не является основанием для пребывания в медицинских учреждениях – так в ведомстве прокомментировали проект закона о возрождении вытрезвителей.

«Факт нахождения гражданина в состоянии опьянения не является основанием для оказания ему медицинской помощи, в том числе без его согласия», – пояснили в министерстве, передает ТАСС.

Там добавили, что на обеспечение нетрезвых граждан в медицинских учреждениях, не нуждающихся в оказании медицинской помощи – непрофильная функция этих организаций, это приводит к нецелевому расходованию финансовых средств.

Напомним, 14 мая сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, который подразумевает восстановление в России системы вытрезвителей.

В марте в Минздраве поддержали возврат в Россию вытрезвителей и выразили готовность участвовать в дальнейшей проработке законопроекта.