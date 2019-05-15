Мэй и Столтенберг обсудили «российскую агрессию»

На переговорах главы британского правительства Терезы Мэй и генсека НАТО Йенса Столтенберга обсуждалась «российская агрессия», сообщила канцелярия премьера.

Также обсуждались другие «вопросы безопасности», в частности, «киберугрозы со стороны Китая». Мэй предложила «поделиться опытом Великобритании» с НАТО, передает РИА «Новости».

Стороны призвали членов НАТО увеличить взносы в альянс, а также обсудили саммит лидеров стран-членов НАТО, запланированный на декабрь.

Мэй поздравила Столтенберга с продлением срока работы в должности генсека до 2022 года.

3 мая Столтенберг в ходе мероприятий по случаю вступления в должность нового командующего ОВС в Европе Тода Уолтерса заявил об «агрессивных действиях России».

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