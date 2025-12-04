Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Британия включила ГРУ и 11 россиян в новый санкционный список
Лондон добавил Главное управление Генштаба ВС России и 11 российских граждан в обновленный санкционный перечень, указав причину ограничения как враждебную деятельность на Украине и по всей Европе.
Британия расширила санкционный список в отношении России на 12 новых позиций, передает РИА «Новости». Под ограничения попали Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) и 11 физических лиц. В правительстве страны пояснили, что трое из новых фигурантов – офицеры ГРУ, которые, по утверждению Лондона, ответственны за организацию враждебной деятельности на Украине и в различных странах Европы.
Оставшиеся восемь россиян, по данным британских властей, попали под санкции за «враждебную киберактивность». В сообщении отмечается, что меры предпринимаются в рамках общей политики Лондона по усилению давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине.
Санкционный список предусматривает блокировку активов и запрет на въезд в Британию для всех новых фигурантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре под санкции Британии попали «Лукойл», «Роснефть» и Национальная система платежных карт.
В июле британские власти внесли 18 россиян в санкционный список за предполагаемое участие в кибератаках.
А в июне правительство Британии объявило о расширении санкций против России, добавив в список 92 физических и юридических лица, а также 38 судов.
Напомним, власти Британии заняли первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.