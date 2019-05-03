Столтенберг рассказал новому командующему НАТО в Европе про «агрессию» России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе мероприятий по случаю вступления в должность нового командующего ОВС в Европе Тода Уолтерса заявил об «агрессивных действиях России».

За время работы предыдущего главкома ОВС Кертиса Скапарротти наблюдались «все более агрессивные действия со стороны России» и продолжающиеся угрозы терроризма, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметил Столтенберг, передает РИА «Новости».

«За время вашего командования мы реализовали крупнейшее усиление нашей коллективной обороны за последнее поколение, были развернуты четыре многонациональные боевые группы на востоке альянса, мы усилили готовность наших сил», – обратился он к Скапарротти.

Он также отметил, что должность командующего ОВС НАТО – одна из самых важных военных должностей в мире, занимавшие этот пост люди сдерживали СССР, «остановили жестокие войны на Балканах» и «распространяли свободы и демократию» в Европе.

Напомним, в пятницу главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти сменил генерал ВВС США Тод Уолтерс.