Глава неканонической ПЦУ обвинил Запад в ЛГБТ-пропаганде

Запад навязывает украинскому обществу темы гендерного равенства и прав ЛГБТ против его воли, заявил глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний.

«Мы, как церковь, не воспринимаем тех вещей, которые иногда навязываются нам с Запада», – приводит его слова ЛІГА.net со ссылкой на «Новости Донбасса».

Он заверил, что «церковь никогда не воспримет то, что является грехом, как нормальное явление». Епифаний согласился с мыслью, что темы ЛГБТ и гендерного равенства являются пропагандой Запада. По его словам, на Украине «это не воспринимается как нормальное явление».

Епифаний высказал недовольство тем, что «школы в учебники пытаются вносить те вещи, которые не являются хорошими для украинского общества».

По его словам, нынешнее украинское руководство уделяет внимание вопросам гендерного равенства и прав ЛГБТ.

Напомним, Епифаний заявлял, что церковь определяет однополые отношения как грех.

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