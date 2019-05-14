МИД анонсировал введение сбора за электронную визу

Для права на въезд в Россию при помощи электронной визы может потребоваться взимание консульского сбора для оформления документа, заявил замедиректора Консульского департамента МИД Алексей Климов.

«Электронная виза, которая в настоящее время оформляется для посещения территории Дальневосточного федерального округа, выдается бесплатно. Плата также не будет взыматься за визу для посещающих калининградскую область», – цитирует дипломата ТАСС.

Однако, по его словам, после распространения практики электронных виз в других регионах потребуется ввести консульский сбор.

Климов отметил, что с лета 2017 года по электронной визе в Россию въехали 60 тыс. человек. При этом заявлений подавалось гораздо больше, однако они оказались не востребованными. По словам замглавы департамента, введение консульского сбора будет дисциплинировать людей для более тщательного оформления документов.

В настоящее время электронная виза работает на Дальнем Востоке. К 1 июля 2019 года планируется утвердить список стран, чьи граждане смогут получить визу в Калининградской области.

Ранее в Ростуризме оценили предложение президента России Владимира Путина о расширении электронных виз.

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