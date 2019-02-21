В Ростуризме оценили предложение Путина о расширении электронных виз

Облегчение визового режима и расширение действия электронных виз, о чем говорил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, указывает на очень серьезное отношение государства к въездному туризму, заявил председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

«О смягчении визового режима говорят уже давно, но если оно уже дошло до уровня президента страны, то это говорит об актуальности данной темы в плане въездного туризма», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что облегчение визового режима и широкое внедрение электронных виз станет первым шагом к отмене визового режима для туристов из ряда стран.

В то же время Давыденко согласился с тем, что еще сложно судить о том, насколько вырастут въездные туристические потоки после принятия таких мер, потому что пока не оговариваются объемы и список стран. По его словам, это однозначно положительно скажется на увеличении числа иностранных туристов.

Накануне президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что необходимо упростить визовые формальности для приезжающих в страну туристов.