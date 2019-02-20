Путин предложил упростить визовые формальности для иностранных туристов

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что необходимо упростить визовые формальности для приезжающих в страну туристов.

«Все наши планы строительства и модернизации автомобильных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов. В том числе на повышение их туристической привлекательности. Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну», – пояснил президент.

Трансляцию выступления главы государства ведут федеральные телеканалы.