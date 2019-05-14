Сын Конюхова рассказал о его новых мировых рекордах

Путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке установил сразу несколько мировых рекордов, рассказал его сын Оскар Конюхов.

«В этом походе Фёдор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса», – цитирует РИА «Новости» Конюхова-младшего.

67-летний Конюхов стал самым возрастной гребцом-одиночкой. Кроме того, путешественник достиг самой южной точки на весельной лодке – 56"40 южной широты. Также он провел 154 дня в Южном океане, тем самым установив новый рекорд. До этого рекорд был установлен французом и составил 59 дней.

«Фёдор Конюхов открыл новую страницу успешных переходов через Южный океан. До него было пять попыток с разными точкам старта: Тасмания, Новая Зеландия и даже Фолклендские острова, но все они заканчивались неудачно. Фёдор стал первым кому удалось достичь финиша», – добавил сын Конюхова.

9 мая Федор Конюхов пересек финишную линию и стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке за 154 дня.

Напомним, в 2018–2020 годах Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. Его маршрут разбит на три этапа. Сейчас он завершил первый, который стартовал в декабре 2018 года из Новой Зеландии.

В декабре 2019 года Конюхов продолжит путь от мыса Горн (Чили) до Австралии (мыс Люин), а в декабре 2020 года – переход из Австралии в Новую Зеландию. Общая протяженность кругосветного путешествия – 27 тыс. км.