Конюхов установил новый мировой рекорд

Путешественник Федор Конюхов пересек финишную линию и стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке за 154 дня.

«9 мая в 18.00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 з.д.) и, тем самым, официально завершил свой переход на весельной лодке «Акрос» через Южный Тихий Океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут», – цитирует сообщение Общества океанских гребцов, которое ведет книгу рекордов, РИА «Новости».

Напомним, в 2018-2020 годах Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. Его маршрут разбит на три этапа. Сейчас он завершил первый, который стартовал в декабре 2018 года из Новой Зеландии.

В декабре 2019 года Конюхов продолжит путь от мыса Горн (Чили) до Австралии (мыс Люин), а в декабре 2020 года – переход из Австралии в Новую Зеландию. Общая протяженность кругосветного путешествия – 27 тыс. км.

Во время прохождения первого этапа Конюхов неоднократно сталкивался с тяжелыми погодными условиями. Так, 1 апреля лодка «Акрос» попала в сильный шторм, в результате которого перевернулась и была повреждена. Путешественник также столкнулся с штормом и у самого мыса Горн.