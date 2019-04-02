Лодка Федора Конюхова перевернулась во время шторма в океане

Путешественник Федор Конюхов, пересекающий Тихий океан на весельной лодке, выдержал сильнейший шторм в Южном океане.

Впервые за всю кругосветную экспедицию лодка Конюхова перевернулась и была повреждена, сообщил ТАСС организатор экспедиции Оскар Конюхов.

«После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки», – рассказал Оскар.

Позже, по словам организатора, пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль.

У лодки были повреждены солнечные панели, также сорвало ветроуказатель, в связи с чем невозможно определить направление и силу ветра.

Ранее Федор Конюхов рассказал о шторме, во время которого просил молиться за него.