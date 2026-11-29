Tекст: Ольга Иванова

Сын Хржановского получил израильский паспорт по закону о возвращении, но через два года после репатриации оказался за границей без действительного документа: по данным издания C14, министр внутренних и иностранных дел Гидон Саар распорядился аннулировать его израильский паспорт во время пребывания блогера в Париже, хотя в министерстве внутренних дел и Управлении населения заявили, что не знакомы с таким решением.

По информации источников, знакомых с деталями, департамент по регистрации населения уже выполнил указание и внёс в систему отметку об аннулировании паспорта Кржновски, однако при этом в ведомствах отвечают, что «не знают о такой процедуре».

Хржановский, 28-летний уроженец Петербурга, репатриировался в Израиль в 2022 году по закону о возвращении и, по словам его адвокатов, не имел судимостей в России; в интервью, данном в июне, он заявлял, что израильский паспорт был для него «самым лёгким для получения» и что он получил гражданство всего за несколько месяцев.

Весной 2024 года активист стал одной из заметных фигур в прорежимных палестинских акциях и в социальных сетях публиковал материалы, в которых обвинял Израиль в «геноциде», «этнической чистке» и «апартеиде», а также резкую критику в адрес израильской армии, что побудило общественную организацию «Фронт вмешательства» и министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихая Шикли обратиться к Саару с требованием лишить Хржановского гражданства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте юморист Данила Поперечный* (признан иноагентом в РФ) сравнил израильское гражданство юмориста Семена Слепакова* (признан иноагентом в РФ) с игральной картой.

В феврале журналист Такер Карлсон заявил о временном изъятии его паспорта и задержании израильскими властями после интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.