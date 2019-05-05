Конюхов на лодке попал в шторм у мыса Горн

Весельную лодку путешественника Федора Конюхова, который находится в плавании через Тихий океан, преследует штормовая погода в 250 милях до мыса Горн, сообщили в штабе экспедиции.

«Вся неделя ожидается штормовой. Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубины более 3 тыс. метров, слева уже берег и там 300 метров. Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней второй шторм более мощный и затяжной 40-50 узлов. Волна по прогнозу на 7 мая под 10 метров и у меня мало места для маневра», – приводит РИА «Новости» сообщение Конюхова, переданное им в штаб.

Путешественник пояснил, что у него нет возможности спрятаться за островами, потому что океан выбросит лодку на скалы и уничтожит ее. Спастись в этих условиях он может только на открытой воде.

«Сегодня впервые пересек 55 градус южной широты. Можно с уверенность сказать, на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52 градусе южной широты», – рассказал мореплаватель.

От Новой Зеландии он прошел уже 11,1 тыс. километров. Сейчас он вышел на траверз аргентинского порта Ушуая, самого южного города на планете. По словам Конюхова, «защищенная от ветра и океанских волн уютная гавань порта Ушуая» еще очень далеко от него, ему нужно «пройти еще минимум один градус на юг, в сторону Антарктиды», чтобы обогнуть группу островов Хермит с островом Горн.

В апреле Конюхов уже попадал в шторм на пути из Новой Зеландии в Чили. Его лодка «Акрос» уже переворачивалась и была повреждена.