Конюхову на пути к мысу Горн пришлось бороться с десятиметровыми волнами

Сын мореплавателя Федора Конюхова Оскар рассказал, что тяжелые погодные условия продолжают препятствовать экспедиции путешественника достичь мыса Горн.

Как передает РИА «Новости», в Южном океане свирепствует шторм с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром.

«Штормовая погода в Южном океане продолжает держать Фёдора Конюхова и лодку «Акрос» в напряжении. Ветер сменил направление, но не силу, вместо попутного, зашел на юго-запад, дует из Антарктиды, лодку тащит на северо-восток. Идёт снег», – следует из сообщения.

По словам Конюхова-младшего, штаб экспедиции в Москве находится на постоянной связи с ВМФ Чили. Чилийская сторона регулярно оповещает о прогнозах погоды в регионе нахождения лодки. Мореплаватель, связь с которым осуществляется через SMS-сообщения по спутниковому терминалу, заверил, что держит судно под контролем.

Отмечается, что пик шторма ожидается с пятницы на субботу. Лодке Конюхова осталось пройти до мыса Горн 1,5 тыс. км.

Сейчас Конюхов находится на первом этапе своего кругосветного путешествия – на пути из Новой Зеландии в Чили. Несколько дней назад путешественник попал в шторм, отойдя за 1648 км от берега.

Ранее апреля лодка Конюхова «Акрос» попала в сильный шторм, в результате которого перевернулась и была повреждена.