Отплывший на 1648 км от берега Конюхов попал на весельной лодке в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, оказавшийся во время одиночного кругосветного плавания в Тихом океане за 1648 км от берега, попал на весельной лодке в шторм, сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов, старший сын исследователя.

По данным организатора экспедиции, Федор Конюхов «перешел на 53 градус Южной широты», отметив в дневнике: «Шторм продолжается. Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен», передает ТАСС.

«Ветер разогнал большую волну, ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль (1648 км)», – приводятся цитаты из дневника.

По свидетельству Федора Конюхова, он вынужден ограничивать себя в пище, поскольку из-за шторма не может включить газовую печь.

«Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой», – отметил российский путешественник.

«Свой предел возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах. Наступил новый день – плотная облачность, сплошное одеяло, оставшиеся солнечные батареи не работают, им надо больше солнечного света; приборы на минимуме, только карта, электронный компас, связь», – говорится в дневнике Конюхова.

Напомним, неделю назад Федор Конюхов рассказал подробности пережитого шторма в Южном океане.