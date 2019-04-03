Федор Конюхов рассказал подробности пережитого шторма

Путешественник Федор Конюхов рассказал, как пережил вчерашний шторм в Южном океане, в результате которого его весельная лодка перевернулась и получила повреждения.

«Прихожу в себя после событий прошлых суток. С одной стороны, рад, что наши теоретические расчеты при проектировании лодки «Акрос» оправдались и она возвращается на ровный киль. Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому. С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота», – сказано на сайте Конюхова.

Путешественник также сообщил, что после того, как ветер стих, он решил проверить все системы.

«Могу констатировать, все повреждения только на палубе. В каюте и в навигационной рубке все цело. Очень важно, что бортовые аккумуляторы остались в своих штатных местах», – добавил он.

Конюхов сообщил, что только сейчас отметил в дневнике начало второго месяца осени, похожего на октябрь в северном полушарии, когда погода портится и шторма становятся более жесткими.

Напомним, 1 апреля лодка Конюхова «Акрос» попала в сильный шторм, в результате которого перевернулась и была повреждена. Сейчас Конюхов находится на первом этапе своего кругосветного путешествия – на пути из Новой Зеландии в Чили.