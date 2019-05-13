Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко

            13 мая 2019, 20:08

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            Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как в 90-х годах журналист Сергей Доренко на парковке «Останкино» царапал гвоздем предупреждение на машине, припаркованной на его месте.

            О случае с Доренко Малахов сообщил в выпуске передачи «Прямой эфир», посвященном гибели журналиста.

            «Я помню, как еще студентом бегал по «Останкино». Вдруг прихожу в отдел кадров, и вся бухгалтерия обсуждает, что кто-то поставил машину на парковке на место Сергея Доренко. И что он сделал: Доренко берет гвоздь, и пишет на машине «Внимание, на этом месте паркуется только Сергей Доренко», – рассказал Малахов.

            «Я говорю, как такое можно? На что мне отвечают: «Мальчик, Доренко здесь можно все», – добавил восторженно телеведущий.

            Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.


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