Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как в 90-х годах журналист Сергей Доренко на парковке «Останкино» царапал гвоздем предупреждение на машине, припаркованной на его месте.

О случае с Доренко Малахов сообщил в выпуске передачи «Прямой эфир», посвященном гибели журналиста.

«Я помню, как еще студентом бегал по «Останкино». Вдруг прихожу в отдел кадров, и вся бухгалтерия обсуждает, что кто-то поставил машину на парковке на место Сергея Доренко. И что он сделал: Доренко берет гвоздь, и пишет на машине «Внимание, на этом месте паркуется только Сергей Доренко», – рассказал Малахов.

«Я говорю, как такое можно? На что мне отвечают: «Мальчик, Доренко здесь можно все», – добавил восторженно телеведущий.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.