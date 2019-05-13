Пушков прокомментировал идею Порошенко сдать Севастополь в аренду американцам

Президент Украины Петр Порошенко предложил сдать Севастополь в аренду США, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чем ближе финал, тем безумнее идеи: Порошенко предложил сдать Севастополь в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдает свою квартиру. Возражений нет», – написал сенатор в своем Twitter.

Ранее стало известно, что украинцы создали петицию, в которой попросили Порошенко передать Севастополь в аренду США «по взаимному соглашению государств». В пример автор петиции привел Великобританию, которая арендовала Гонконг на 99 лет, а потом вернула в 1997 году, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что эта петиция набрала 46 подписей.

Ранее Пушков оценил экономику Украины в «ужасные времена».