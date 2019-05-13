Пушков оценил экономику Украины в «ужасные времена»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в украинской экономике, которая резко ухудшилась после государственного переворота в стране в 2014 году.

«Да, в «ужасные времена» Украина была на подъеме», – с иронией заметил Пушков, имея в виду период правления президента Украины Виктора Януковича, незаконно отстраненного от власти.

«В 2015–2016-х ее (Украины – прим. ВЗГЛЯД) валовый внутренний продукт вообще упал вдвое – до 90 млрд. И при нынешней политике, прежде всего – без российского рынка, он еще очень долго не достигнет уровня 2013 года», – написал сенатор в своем Twitter.

Так он прокомментировал публикацию экс-премьера Украины Николая Азарова, призвавшего сравнить экономические показатели страны в 2013 и 2018 годах. Так, по его данным, ВВП Украины в 2013-м составлял 180 млрд долларов, а по итогам прошлого года – 116 млрд долларов.

«Так при ком все развалилось и «разворовывалось»? А пять лет прошло. Средние зарплаты, пенсии, социальные пособия были в полтора-два раза выше, а цены и тарифы были в 2-10 раз ниже», – подчеркнул он.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5% из-за «двойного электорального цикла», вызванного президентскими выборами.