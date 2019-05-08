ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5% из-за «двойного электорального цикла», вызванного президентскими выборами, следует из весеннего отчета банка «Региональные экономические перспективы».

По мнению банка, политическая неопределенность, связанная с выборами президента государства в апреле, а также выборами в Верховную раду в октябре, станет фактором некоторого замедления экономического роста, передает РИА «Новости».

«Ослабление роста у ключевых торговых партнеров страны и неопределенность внутриполитической ситуации в условиях двойного электорального цикла, скорее всего, выразятся в замедлении роста с 3,3% в 2018 году до 2,5% в 2019 году. Поддержать рост (экономики) должно проведение реформ и смягчение монетарной политики, и в 2020 году ожидается его восстановление до уровня в 3%», – отмечается в докладе европейского финансового института.

Также одним из рисков замедления роста экономики Украины могут стать крупные выплаты по внешнему долгу в 2019-2020 годах. «Поддержание сотрудничества с кредиторами остается жизненно важным для продолжения восстановления экономики», – указывается в отчете банка.

В то же время ЕБРР сохранил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 году ожидает темпы роста российской экономики на уровне 1,8%.

По оценке экономистов ЕБРР, рост российской экономики в текущем году будет сдерживаться более высокими процентными ставками, повышенными налогами, а также растущей инфляцией. Действующие санкции также будут ограничивать объем частных инвестиций, а соглашение стран ОПЕК+ предусматривает сокращение экспорта нефти.

«Ожидается, что экономический рост начнется в 2020 году, отчасти благодаря амбициозному инвестиционному плану, объявленному на период 2019-2024 годов», – отмечается в докладе.

Во вторник Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%.