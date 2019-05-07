ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году – 3,9%, что ниже осенней оценки.

Одновременно Еврокомиссия понизила оценку роста мирового реального ВВП на текущий год до 3,2%, хотя в ноябре 2018 года ЕК прогнозировала рост мировой экономики в 2019 году на 3,5%. В 2020 году, по оценкам ведомства, рост мировой экономики ускорится до 3,5%. В 2018 году, по оценкам ЕК, рост мирового ВВП составлял 3,6%.

«Глобальная экономическая активность резко замедлилась к концу 2018 года и в начале 2019 года на фоне более сильного, чем ранее прогнозировалось, ухудшения состояния мировой торговли и производства, что затронуло многие страны, хотя оно было особенно заметно в еврозоне, Китае и некоторых частях Азии», – пишет ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия незначительно снизила прогноз по росту экономики еврозоны на текущий год – до 1,2% с предыдущей оценки в 1,3%. Прогноз по росту ВВП еврозоны на 2020 год снижен до 1,5% с 1,7%. По оценке ЕК, рост ВВП еврозоны в 2018 году составил 1,9%.

Прогноз по инфляции в еврозоне в текущем и следующем годах составляет 1,4%. Безработица в регионе, по оценкам ЕК, составит в 2019 году 7,7%, а в 2020 году – снизится до 7,3%.

Также Еврокомиссия в новом экономическом прогнозе исходит из более низкой среднегодовой цены нефти марки Brent на 2019 год – примерно в 69,2 доллар за баррель, тогда как в осеннем прогнозе оценка была на уровне 80,6 доллара. На 2020 год оценка стоимости барреля нефти марки Brent составляет 67,8 доллара против 76,7 доллара, которые ожидались осенью.

ЕК пишет, что прогноз на 2019 год на 14% ниже, чем предполагалось в осеннем прогнозе, и на 12% ниже, чем прежняя оценка на 2020 год. Предполагается, что фактор санкции США против Ирана и Венесуэлы будет уравновешивать восстановление добычи нефти в Канаде и увеличение экспорта сланцевой нефти США к концу 2019 года.

«Поскольку эти предположения основаны на динамике фьючерсов в течение базового периода, влияние недавних мер США против экспорта иранской нефти учитывается только частично», – отмечает ЕК и добавляет, что это означает потенциал для повышения прогнозов по ценам на нефть.