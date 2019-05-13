«Бессмертный полк» пройдет по главной улице Иерусалима

«От 800 до 1 тысячи израильских ветеранов из разных городов во вторник пройдут по улице Яффо, выпустят шары в небо. После этого будет праздник»,– рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист отдела протокола и международных связей ФАДН Карина Ковалева.

Участие в торжественном шествии во вторник также примут послы и представители дипломатического корпуса разных стран, министры и депутаты кнессета, а также политические и общественные деятели Израиля.

В этом году основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, проходят в Израиле 12-14 мая. В воскресенье прошел концерт «Никто не забыт, ничто не забыто». Ветераны станцевали вальс под военную музыку, которую исполнял государственный полицейский оркестр. Затем состоялся праздничный ужин, оформленный в стиле полевой кухни.

Кроме того, для ветеранов выступила Московская мужская еврейская капелла под управлением маэстро Александра Цалюка. Вместе с всемирно известным мировым кантором хористы исполнили кадиш (иудейскую поминальную молитву) по людям, отдавшим жизнь Великой Победе, также прозвучали еврейские военные и послевоенные песни, частично написанные людьми из концлагерей.

«Все заявленные гости пришли. Ветеранам очень понравилась программа»,– главный специалист отдела протокола и международных связей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Карина Ковалева.

В понедельник программу мероприятий продолжил показ фильма «Память», который объясняет, почему важно помнить о трагических событиях истории войны, как по-разному относятся люди в разных странах к памятникам и погребениям советским воинам и что на самом деле стоит за фальсификацией истории Второй Мировой. Татьяна Борщ – автор и продюсер фильма, представила ленту и рассказала о съемках.

«Все прошло очень трогательно. Некоторые ветераны выходили и рассказывали истории из своей жизни. Однако помимо заявленного фильма, режиссер попросила показать еще ленту «Израиль. Говорят ветераны Второй Мировой», который состоит из двух частей»,– рассказала Ковалева.