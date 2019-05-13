Названа причина возвращения летевшего в Самару «Суперджета»

Направлявшийся в Самару самолет Sukhoi Superjet 100 минувшей ночью вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщил источник в службах аэропорта.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», – сказал источник «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Самара, совершил разворот в небе и вернулся в аэропорт Шереметьево. Самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

Между тем самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Краснодара в Челябинск в ночь на понедельник, остался в аэропорту по технической причине, пассажиров пересадили на другой самолет.

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая, когда Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов».

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