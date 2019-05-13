Летевший в Самару SSJ «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Самара (SU 1206), совершил разворот в небе и вернулся в аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно данным портала Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 01.59 мск, однако в районе Владимира совершил разворот и вернулся в Москву, передает ТАСС.

Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, этот борт должен был приземлиться в 04.30 по местному времени (03.30 мск). По последним данным, прилет в Самару ожидается в 06.00 по местному времени.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту авиалайнера, 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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