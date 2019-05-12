Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево изучает вероятность недостаточной подготовки пилотов к управлению в ручном режиме, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode (в ручном режиме)», – передает слова источника ТАСС.

По его словам, самолет перешел в режим Direct Mode после попадания в него молнии – предполагается, что случилось короткое замыкание, и из строя вышли автоматические системы управления лайнером.

Ранее основной версией катастрофы называлась версия о действиях пилотов – они совершали посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Это привело к повреждению лайнера с последующим возгоранием.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, 41 погиб. Большинство отравились продуктами горения.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему современные пилоты могут быть не готовы к управлению самолета в ручном режиме.