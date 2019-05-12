В НБА подшутили над исполнительницей роли Дейнерис из-за эпизода со стаканчиком

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Трагариен из сериала «Игра престолов», посетила игру НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт»; маскот одного из клубов подшутил над ней из-за эпизода с кофейным стаканчиком, по ошибке появившемся в четвертой серии.

Медведь Клатч – маскот (талисман) «Хьюстон» – шел вдоль трибун. В какой-то момент он якобы случайно заметил Эмилию Кларк и от «неожиданности» выронил пластиковый кофейный стаканчик, после чего преклонил колено перед исполнительницей роли Дейнерис. Девушка была очень смущена, сообщает «Российская газета».

В Сети опубликовано видео забавного эпизода.

«Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счетом 118:113 и вышла в финал Западной конференции НБА.

Напомним, в четвертой серии «Игры престолов» телезрители заметили кофейный стаканчик, которой стоял перед Дейнерис на столе. HBO шутливо попыталась оправдаться за стакан Starbucks, а потом стерла его.