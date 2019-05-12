Южная Корея собралась делать боевых роботов

Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых, которые «изменят расстановку сил в войне будущего», сообщил представитель южнокорейского агентства по закупкам вооружения.

При создании боевых роботов южнокорейские ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика. Она позволяет копировать уникальные функции живых организмов, передает ТАСС со ссылкой на Ренхап.

«Роботы обладающие биометрическими данными изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность», – заявил представитель южнокорейского агентства по закупкам вооружения.

Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, впоследствии станут частью вооруженных сил страны. Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.

При этом, по словам представителя южнокорейского агентства по закупкам вооружения, боевых роботов планируется применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.

Напомним, в январе этого года боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение ВС России. Позднее Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны предложил научить российских боевых роботов самостоятельно применять оружие.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о целом арсенале российских подводных роботов.

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