Бутину перевели из СИЗО

Россиянку Марию Бутину, осужденную в США, перевели из СИЗО города Александрия (штат Вирджиния) в региональную тюрьму Northern Neck этого же штата.

«Бутину перевели [в тюрьму Northern Neck] 10 мая в 20:17 (03:17 мск 11 мая – прим. ТАСС)», – сообщает ТАСС .

Ранее в федеральном бюро тюрем сообщили, что Мария Бутина будет находиться в СИЗО Александрии до перевода в федеральную тюрьму, а на свободу она выйдет 5 ноября и будет депортирована в Россию.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США.

Посольство России в Вашингтоне обвинило суд США в «вопиющем беззаконии» и потребовало обеспечить защиту прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами в области прав человека.