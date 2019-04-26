МИД назвал приговор Бутиной позорным пятном на судебной системе США

В министерстве иностранных дел России считают приговор россиянке Марии Бутиной в США политически ангажированным.

Выдвинутые против Бутиной обвинения носят «полностью надуманный и сфабрикованный характер», говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути», – подчеркнули в МИД.

В министерстве полагают, что приговор был вынесен Бутиной только за то, что она является гражданкой России. «Она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма», – добавили в дипведомстве.

Вынесенный приговор в 18 месяцев тюремного заключения, по мнению МИД, является «позорным пятном на американской судебной системе».

В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Бутина была задержана летом 2018 года, позже она призналась по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, и согласилась заключить сделку со следствием.